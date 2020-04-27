Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Американская сторона должна принять меры, чтобы не допустить заражения коронавирусом российской гражданки Богданы Осиповой, отбывающей наказание в тюрьме США за похищение и вывоз из этой страны своих детей. Такая нота направлена российским посольством в Госдепартамент, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломаты потребовали также, чтобы заключённую обследовали врачи, в том числе взяли у неё анализ на коронавирусную инфекцию.

«Ожидаем от американских властей, что оно будет проведено безотлагательно, и Богдане Осиповой будет оказана необходимая помощь», — приводит слова Антонова пресс-служба диппредставительства.

Он добавил, что посольство следит за тем, в каком состоянии находятся отбывающие наказание в США российские граждане. Дипломатам известно, что Осипову перевели на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, Богдану Осипову (Мобли) содержат в тюрьме города Данбери в штате Коннектикут, там же, где и российского лётчика Константина Ярошенко. В 2019 году женщину осудили за то, что она не вернула дочь бывшему мужу-американцу. Суд признал вину Осиповой в похищении ребенка и вымогательстве.

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