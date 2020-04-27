Москва, , 08:39 — REGNUM Подавляющее большинство родителей (91%) против дистанционной учебы после окончания карантина по коронавирусу и хотят, чтобы дети ходили в школу на все уроки, показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Полный переход на дистанционную учебу после отмены режима самоизоляции одобряют 4% родителей школьников.

За переход на онлайн-обучение по некоторым школьным урокам (ОБЖ, рисование, музыка и т. д.) выступают 2% родителей.

Опрос проведен 23—24 апреля 2020 года в 344 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, проект телевизионного вещания учебных занятий для школьников в России охватит около 5 млн детей.

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