Благовещенск, , 08:41 — REGNUM У двух водителей большегрузов в Благовещенске на таможне обнаружили и изъяли контрабанду: они пытались вывезти в Китай одноразовые медицинские маски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Благовещенского городского суда.

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Контрабанда была обнаружена в кабинах автомобилей — в одном три тысячи масок, в другом 900. Товар не был задекларирован, поэтому в отношении водителей были возбуждены дела об административных правонарушениях.

«Обоих водителей признали виновными. В качестве наказания им назначены штрафы в размере половины стоимости товара (4650 рублей одному дальнобойщику и 1395 рублей — второму). Все маски у них были конфискованы», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, казахские пограничники пресекли контрабанду средств защиты на 1,2 млн долларов.