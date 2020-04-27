Москва, , 08:37 — REGNUM В России могут ввести наказание для тех, кто не препятствует производству шума с 23:00 до 7:00. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

Отмечается, что соответствующие дополнения внесут в ч. 6 ст. 14.1 проекта КоАП. Так, статья будет дополнена «указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия».

Такая формулировка, уточнили в ведомстве, позволит штрафовать не только тех, кто любит громкую музыку, но и тех, кто не выключает сигнализацию машины, и хозяев лающих по ночам собак.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы. Так, согласно законопроекту, в жилых домах запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Штраф за нарушение для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. При этом штраф могут выписать более двух раз в месяц.

Проекты КоАП и процессуального КоАП российский Минюст опубликовал 30 января. Предполагается, что они вступят в силу с 1 января 2021 года.