Анкара, , 08:48 — REGNUM В министерстве здравоохранения Турции отметили значительное сокращение числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 апреля сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

По словам чиновника, за прошедшие сутки число выявленных инфицированных в стране стало самым незначительным за прошедшие 20 дней, что может свидетельствовать об успешной работе системы здравоохранения.

Он уточнил, что за прошедшие 24 часа в Турции от COVID-19 скончались 99 человек, число выявленных зараженных составило 2 тыс. 357 человек.

Напомним, общее число выявленных зараженных коронавирусом в Турции достигло 110 тыс. 130 человек, около 30 тыс. пациентов выздоровели и уже выписаны из больницы. Количество проведенных тестирований составило почти 900 тыс. тестов.

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