Вашингтон, , 08:32 — REGNUM В кругу семьи в Белом доме отмечает свой 50-летний юбилей супруга президента США Меланья Трамп. Об этом 27 апреля рассказала пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм телеканалу Fox Business.

По словам Гришэм, Меланья Трамп проводит свой день рождения в режиме самоизоляции вместе с Дональдом Трампом и их 14-летним сыном Бэрроном.

Напомним, Меланья Трамп (в девичестве — Кнавс) родилась 26 апреля 1970 года в Словении в городе Ново-Место. Она начала карьеру в модельном бизнесе в 16 лет.

В 1999 году она познакомилась с Дональдом Трампом, а спустя шесть лет они поженились. В 2016 году она стала первой леди США после того, как Трамп победил на президентских выборах.

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