Пекин, , 08:25 — REGNUM За минувшие сутки коронавирусом в Китае заразились три человека, сообщили 27 апреля в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Два пациента приехали из-за границы, еще один — житель провинции Хэйлунцзян. Всего в Китае выявили 1636 ввозных случаев, выздоровели — 1009 человек, продолжают лечение — 627 пациентов, 22 человека находятся в тяжелом состоянии.

Случаи бессимптомного протекания болезни в Китае регистрируются отдельно. За последние сутки в КНР выявлено 25 таких случаев, из карантина выпущен 51 человек, под наблюдением остаются 974 человека.

Отметим, по состоянию на 27 апреля в Китае выявили 82 830 случаев заражения коронавирусом, продолжают лечение 723 человека, выздоровели 77 474 пациента, 4633 — скончались.

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