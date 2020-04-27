Тбилиси, , 08:22 — REGNUM Режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в Грузии для борьбы с распространением коронавируса, смягчается с 27 апреля. Об этом объявил на брифинге пресс-спикер грузинского премьер-министра Ираклий Чиковани.

«Допускается передвижение на легковых автотранспортных средствах, работа такси, полностью разрешаются онлайн-торговля, услуги по доставке продуктов и деятельность открытых аграрных рынков», — сказал Чиковани.

Он добавил, что разрешается работать тем компаниям, которые соблюдают рекомендации министерства здравоохранения.

Также, как рассказал представитель премьер-министра, 27 и 28 апреля временно разрешается въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, которые закрыты с 15 апреля в рамках карантинных мер. Это делается для тех, кому нужно попасть к месту своего фактического проживания.

Напомним, режим ЧП в Грузии введен с 21 марта. С 17 апреля запрещено использовать личный легковой автотранспорт. 23 апреля министр экономики Грузии сообщила, что компании, занимающиеся онлайн-торговлей, начали проверять комиссии, которые решат, соблюдены ли там рекомендации минздрава.

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