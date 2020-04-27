Магадан, Магаданская область, , 08:27 — REGNUM В Магаданскую область на 27 апреля вернулись 26 местных жителей, которые находись за рубежом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

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Вечером 27 апреля все жители Колымы, которые оставались во Вьетнаме и пожелали вернуться домой, прибудут в Россию.

На данный момент, по информации агентства по туризму Магаданской области, ещё 23 колымчанина ждут возвращения: десять из Таиланда, девять — из Вьетнаме, один — из Киргизии, один — из Малайзии, один — из Узбекистана и один из США.

Все прилетающие из-за границы дальневосточники направляются на 14 дней в обсерваторы Приморья и Новосибирска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутск вернулись отдыхающие с острова Бали.