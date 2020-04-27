Кызыл, , 08:19 — REGNUM В Туве с медицинского наблюдения сняты шесть жителей Тоджинского района, которые стали первыми пациентами с коронавирусом в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Как написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава республики Шолбан Кара-оол, поводом для этого стали двукратные отрицательные результаты контрольных исследований.

«Всего у шести заболевших COVID-19 ырбанцев отобраны четырехкратные анализы — для постановки диагноза, в ходе лечения и два контрольных после лечения. У остальных 296 жителей села Ырбан и круга контактных из Тоора-Хема отобраны лабораторные пробы в три этапа — все три раза получены отрицательные результаты», — отметил он.

При этом новых случаев заражения за последние сутки не зафиксировано. Всего с учётом выздоровевших на территории республики подтверждён 31 случай.

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