Москва, , 08:29 — REGNUM Удалённый режим работы в период самоизоляции плох отсутствием личных коммуникаций (34%), а также низкой мотивацией и вовлечённостью работников (27%). Это отметили представители российских компаний, передаёт 27 апреля RT со ссылкой на итоги исследования аналитического центра «Битрикс24».

При дистанционной работе сотрудников сложно контролировать, полагают 22% опрошенных, при этом 8% указали на снижение лояльности работников к компании, а 7% — на утечку информации.

Вместе с тем у удалённой работы есть преимущества. Это отсутствие расходов на дорогу до офиса и питание (52%), а также на аренду рабочих мест (25%). Кроме того, сотрудника можно нанять в любом регионе страны и мира, отметили 23% опрошенных.

Дистанционный формат, на который компаниям пришлось перейти из-за самоизоляции, удовлетворяет 63% работодателей. При этом 60% не считают, что он более эффективен, чем работа в офисе.

Опрос был проведён в апреле. В нем приняли участие представители около 900 компаний.