Оренбург, 27 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В Оренбурге еще с одного подъезда пятиэтажного дома № 31 по ул. Восточной сняли карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 27 апреля в пресс-службе мэрии.
Таким образом, на сегодняшний день карантин снят со всего дома. Напомним, ранее ограничения сняли с соседнего (пятого) подъезда.
Карантин в двух подъездах был объявлен в связи с выявленным очагом распространения коронавируса. Несколько пожилых людей заразились во время праздновании юбилея. С 13 апреля на карантин закрыли четвертый подъезд, однако спустя два дня пришлось закрыть и пятый подъезд.
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