Оренбург, , 08:18 — REGNUM В Оренбурге еще с одного подъезда пятиэтажного дома № 31 по ул. Восточной сняли карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 27 апреля в пресс-службе мэрии.

Таким образом, на сегодняшний день карантин снят со всего дома. Напомним, ранее ограничения сняли с соседнего (пятого) подъезда.

Карантин в двух подъездах был объявлен в связи с выявленным очагом распространения коронавируса. Несколько пожилых людей заразились во время праздновании юбилея. С 13 апреля на карантин закрыли четвертый подъезд, однако спустя два дня пришлось закрыть и пятый подъезд.

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