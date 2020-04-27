Новосибирск, , 08:17 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Согласно документу, выплаты установлены за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Речь, в частности, идёт о врачах, среднем и младшем медперсонале, оказывающим скорую медицинскую помощь, специализированную медицинскую помощь в стационарах, водителях скорой помощи, фельдшерах по приёму вызовов скорой помощи, врачах подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, биологах и других категориях.

Так, врачам скорой помощи будет выплачиваться чуть более 26 тыс. рублей, фельдшерам и медсестрам скорой — более 13 тыс. рублей, врачам стационаров — около 33 тыс. рублей.

Полный перечень категорий, сроки и размер выплат опубликованы на сайте областного правительства.