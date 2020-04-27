Челябинск, , 08:16 — REGNUM В Челябинской области один из местных жителей остался во время самоизоляции без еды и денег. Сигнал об этом он подал на областную горячую линию, написала в Facebook региональный омбудсмен Евгения Майорова.

Звонил он минимум пять раз. Его посадили на карантин, при этом официально он раньше не был трудоустроен. Живёт с ребёнком. При этом утверждает, что у них нет ни денег, ни продуктов питания.

Омбудсмен связалась с мужчиной. Оказалось, что из денег у них лишь пенсия по потере кормильца (мать ребёнка умерла). Но её они копят на образование. При этом друзей и родственников в пределах города нет.

Майорова убедила его тратить пенсию на еду. «Вроде согласился, только не знает когда дата поступления пенсии и как ее получить», — написала омбудсмен.

«Голодать не будут», — подчеркнула Евгения Майорова и отметила, что продуктовые наборы им будут переданы 27 апреля от регионального Центра поддержки гражданских инициатив, а 28 апреля — от Епархиального отдела социального служения. Также прорабатываются и другие меры поддержки.