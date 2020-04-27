Стерлитамак, Башкирия, , 08:19 — REGNUM Работу ночного клуба, в котором проходила вечеринка во время действия режима самоизоляции, пресекли в Стерлитамаке. Об этом 27 апреля сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, в этом увеселительном заведении собрались свыше 50 человек. А приглашали на вечеринку, поместив соответствующее сообщение в социальных сетях.

Отмечается, что в анонсе мероприятия указывалось, что посетителей будут ждать вкусная еда, различные напитки и соответствующая атмосфера от диджея. При этом, приглашенных просили приходить в средствах индивидуальной защиты.

Сотрудники полиции пресекли деятельность клуба. В настоящее время стражи порядка принимают процессуальное решение.

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