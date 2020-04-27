Пятигорск, Ставропольский край, , 08:20 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили на Ставрополье против бывшего главы города Пятигорска Льва Травнева. Подозреваемый заключен под стражу, пишет ТАСС.

По данным главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, Травнев выдал жительнице Пятигорска разрешение на строительство магазина на земельном участке, расположенном в пределах границы горно-санитарной охраняемой зоны города-курорта. Однако на этом месте запрещено возводить объекты, не связанные с созданием и развитием сферы курортного отдыха и лечения.

Накануне, 26 апреля, суд по ходатайству следствия избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 29 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, Травнев трижды подряд избирался мэром Пятигорска, в первый раз — в октябре 2006 года. Проработав на этой должности 11 лет, он добровольно ушел в отставку в октябре 2017 года. В январе 2018 года он был назначен представителем губернатора Ставрополья на Кавказских Минеральных Водах.

Не так давно, 16 апреля, глава Пятигорска Андрей Скрипник, в свое время сменивший Травнева на этом посту, ушел в отставку на фоне сложившейся в городе непростой эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Исполняющим обязанности мэра был назначен Травнев, но уже 22 апреля он написал заявление об отставке. В пресс-службе губернатора края тогда сообщили, что причиной такого решения стало ухудшение состояния здоровья чиновника.

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