Хабаровск, , 08:22 — REGNUM Пятьдесят пациентов в Хабаровском крае вылечены от COVID-19 и выписаны из стационаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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По данным ведомства, с начала пандемии медики выполнили уже 26 тыс. тестов на коронавирус.

К выписке сейчас готовятся ещё 22 пациента. В стационарах находится 351 пациент с подтвержденным коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 406 человек. В регионе переучивают врачей и медсестёр для борьбы с заболеванием.