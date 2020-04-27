Владивосток, , 08:18 — REGNUM Значительное сокращение количества нарушений в сфере охотнадзора отмечается в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья, за первый квартал оперативные группы провели 655 природоохранных рейдов, в ходе которых составили 341 протокол о нарушениях правил охоты. Это значительно меньше обычного.

«Показатели работы за первый квартал этого года по сравнению с 2019-м снизились. Это связано с тем, что многие люди действительно ушли на самоизоляцию и отказались от охоты в этом году. Количество охотников также заметно меньше, чем в предыдущие годы. Сказалось и раннее закрытие весенней охоты на водоплавающую дичь», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за распространения коронавирусной инфекции в Приморье запрещены все виды охоты.