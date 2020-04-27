Нур-Султан, , 08:06 — REGNUM Заявление по ситуации с коронавирусом планирует сделать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 апреля. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

По его словам, в заявлении речь пойдет о новом подходе к ограничительным мероприятиям в Казахстане. Пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали уточил на своей странице в Facebook, что заявление опубликуют до 14:00 (11:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 апреля в Казахстане выявили 2717 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 682 пациента, скончались — 25 человек.

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