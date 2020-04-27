Москва, , 08:04 — REGNUM Пандемия, объявленная в связи с распространением коронавируса, в той или иной степени беспокоит 85,5% жителей России, при этом в некоторых регионах степень обеспокоенности выше. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», передаёт 27 апреля РБК.

Эксперты попросили респондентов оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. Всего в опросе приняли участие 1508 респондентов из всех федеральных округов.

Чаще всего оценку в десять баллов (максимальная обеспокоенность) указывали жители Забайкальского края (в 33,3% случаев), Псковской области (19,6%) и Оренбургской области (14,9%).

Напротив, в ряде регионов была выявлена доля жителей, которых вовсе не беспокоит эпидемиологическая ситуация: в Санкт-Петербурге таковых оказалось 33,3%, Приморском крае — 23,5%, в Иркутской области — 22,7%.

«Несмотря на то, что уровень обеспокоенности пандемией в целом по стране зафиксирован на среднем уровне (пять баллов), большинство населения (70,4%) не принимает никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха», — заключают авторы исследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большинство жителей России (75%) согласны с мерами, введёнными властями для предотвращения распространения коронавируса.

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