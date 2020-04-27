Берлин, , 07:55 — REGNUM 155 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено в Германии, из них зафиксировано за последние сутки — 1018. Об этом 27 апреля сообщается на сайте института Роберта Коха.

Кроме того, количество летальных исходов среди больных COVID-19 достигло 5750. За 24 часа в Германии от данного заболевания скончались 110. Также более 114 тысяч человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля газета Suddeutsche Zeitung опубликовала материал, в котором утверждается, что валовый внутренний продукт Германии в 2020 году может опуститься на 6,3% из-за последствий пандемии коронавируса.

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