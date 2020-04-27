Гватемала, , 07:19 — REGNUM Решение продлить до 3 мая режим комендантского часа приняли власти Гватемалы из-за ситуации с коронавирусом, сообщил президент республики Алехандро Джамматтеи в ходе телеобращения к гражданам страны 26 апреля.

Джамматтеи подчеркнул, что пик эпидемии в Гватемале еще не пройден, но добавил, что в ближайшее время возможно смягчение ограничительных мер в случае, если эпидемиологическая обстановка в стране улучшиться.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Гватемале вступил в силу закон о запрете продажи и употребления алкоголя.

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