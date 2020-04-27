Абакан, , 07:17 — REGNUM Врачи республиканской больницы Хакасии допустили заражение коронавирусом половины своих пациентов. Об этом заявил руководитель республиканского парламента Владимир Штыгашев в эфире телеканала «Абакан 24».

По его словам, и в других регионах «половина заражённых, если не больше», появились по вине врачей. При этом он посетовал, что никто не отвечает за это.

«Надо меры принимать, самые жестокие меры надо принять меры. Правительство медлит почему-то, не принимает», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов потребовать уволить главного врача городской больницы №4 в Улан-Удэ. Выяснилось, что работники учреждения во время карантина скрывали симптомы ОРВИ, принимая в том числе лекарства. Позже у многих из них выявили заражение коронавирусом.

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