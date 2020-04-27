Белград, , 07:06 — REGNUM Специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) из России совместно с сербскими военнослужащими провели дезинфекцию на 30 объектах в шести городах Сербии — Белград, Нови-Сад и Нови-Княжевац, Алексенац, Житковац и Кулина, 27 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кроме того, отмечается, что российские специалисты провели оценку эпидемиологической обстановки в городах Белград, Крушевац, Бор и Крагуевац и составили рекомендации для городских медицинских учреждений. Также четыре врачебно-сестринские бригады подключились к осмотру и лечению пациентов с COVID-19 в госпиталях Белграда, Чуприи, Лесковаца и Ниша.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля специалисты РХБЗ из РФ и Сербии продезинфицировали объекты сербских городах Белград, Нови-Пазар и Прокупле.

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