Челябинск, , 06:58 — REGNUM Прибывшие чартерным рейсом из Объединённых Арабских Эмиратов жители Челябинской области помещены в обсерватор. Туда их доставили в сопровождении ГИБДД, сообщает пресс-служба губернатора.

В аэропорту их осмотрели медики. А сейчас они будут находиться 14 дней в санатории «Изумруд».

Как сообщало ИА REGNUM, граждане прибыли 26 апреля. Всего в челябинский обсерватор отвезли восемь человек. А беременная челябинка решила остаться на обсервации в Свердловской области.

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