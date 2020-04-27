Челябинск, , 06:51 — REGNUM Застрявшие в Объединённых Арабских Эмиратах туристы из России эвакуированы домой. В Екатеринбурге 26 апреля приземлился чартерный рейс, которым летели жители регионов Урала.

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, на борту были девять жителей региона. Восемь из них доставили в регион и поместили в санатории «Изумруд» на обсервацию. При этом одна из челябинок — беременная женщина — решила остаться ля обсервации в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урал вывезли российских туристов из ряда стран. Их эвакуировали из Индии, Таиланда и т.д.