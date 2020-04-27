Ульяновск, , 06:49 — REGNUM В Ульяновской области в двух «новых очагах» заражения SARS-CoV-2 причиной распространения стала «внутрибольничная инфекция». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

Глава региона сделал акцент на ситуации в двух муниципалитетах — в Базарносызганском и Старомайнском районах, где заражение выявлено в центральных районных больницах.

«В двух новых очагах — и в Базарносызганском, и в Старомайнском районах — эти заражения — внутрибольничная инфекция. А значит, мы с вами имеем контактных медиков, которые уходят на самоизоляцию», — сказал Сергей Морозов, отметив, что медицинскую помощь в муниципалитетах организуют «привлеченными силами».

«Закрыта на обсервацию Старокулаткинская районная больница, это позволило локализовать очаг заболевания. Больница перед закрытием обеспечена лекарствами, дезинфекционными средствами, расходными материалами, постельным бельем. Сейчас решается вопрос о закрытии на обсервацию терапевтического отделения Старомайнской районной больницы», — добавил губернатор

Отметим, что массовое заражение коронавирусом произошло в Карсунском районе, где медицинские работники ЦРБ были отправлены на карантин после обнаружения инфицирования медицинской сестры. Период изоляции завершается: по данным на 24 апреля, «более 60» сотрудников карсунской районной больницы «вышли на работу».

Напомним, 22 апреля старокулаткинская районная больница закрылась на две недели на карантин, поскольку у четырех медработников подтвердилось инфицирование коронавирусом. Около 120 человек из группы контактных лиц были отправлены на карантин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области число заражённых коронавирусной инфекцией достигло 331 (с учётом первично подтверждённых), умерли четыре человека, выздоровели 15. Под наблюдением врачей остаются свыше 2,2 тыс. человек.

Напомним, в Поволжье на 26 апреля подтвердили 597 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заражений достигло 6303.