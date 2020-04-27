Ульяновск, 27 апреля 2020, 06:49 — REGNUM В Ульяновской области в двух «новых очагах» заражения SARS-CoV-2 причиной распространения стала «внутрибольничная инфекция». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.
Глава региона сделал акцент на ситуации в двух муниципалитетах — в Базарносызганском и Старомайнском районах, где заражение выявлено в центральных районных больницах.
Отметим, что массовое заражение коронавирусом произошло в Карсунском районе, где медицинские работники ЦРБ были отправлены на карантин после обнаружения инфицирования медицинской сестры. Период изоляции завершается: по данным на 24 апреля, «более 60» сотрудников карсунской районной больницы «вышли на работу».
Напомним, 22 апреля старокулаткинская районная больница закрылась на две недели на карантин, поскольку у четырех медработников подтвердилось инфицирование коронавирусом. Около 120 человек из группы контактных лиц были отправлены на карантин.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области число заражённых коронавирусной инфекцией достигло 331 (с учётом первично подтверждённых), умерли четыре человека, выздоровели 15. Под наблюдением врачей остаются свыше 2,2 тыс. человек.
Напомним, в Поволжье на 26 апреля подтвердили 597 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заражений достигло 6303.