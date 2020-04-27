Якутск, , 06:55 — REGNUM В Якутск вернулись 13 местных жителей с острова Бали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Бортом АК «Якутия» во Владивосток были доставлены 140 пассажиров-дальневосточников из индонезийского Денпасара, в их числе было 13 якутян.

«При перелёте из Владивостока в Якутск в самолёте были только те, кто непосредственно прилетел с Бали, других пассажиров не было. Всех поместили в обсерваторы Якутии», — пояснили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуационные авиарейсы продолжают вывозить дальневосточников из-за границы.