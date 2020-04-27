Новосибирск, , 06:37 — REGNUM Запросы от студентов с требованием снизить стоимость обучения из-за перехода на дистанционную форму преподавания из-за коронавируса в Новосибирский государственный университет экономики управления (НГУЭУ) уже поступают. Но в вузе пока не планируют этого делать. Об этом ИА REGNUM сообщил первый проректор НГУЭУ, кандидат экономических наук Павел Новгородов.

«Действительно, такие запросы уже поступают. При этом возникает путаница между применением в обучении по очной форме дистанционных технологий и заочной формой обучения. Стоимость обучения по заочной форме ниже, так как ниже объём контактной формы работы с преподавателем — она происходит в основном во время сессий, в остальное время студенты учатся самостоятельно. В ситуации введённых ограничений из-за пандемии обучение по очной форме продолжает проводиться ежедневно по установленному расписанию, просто оно происходит не в аудиториях, а с применением дистанционных технологий, но при этом объём оказываемых образовательных услуг студенту тот же.

Валерий Фальков заявил, что обсуждаются меры поддержки студентов. Если они будут реализованы через снижение стоимости обучения, министерству придётся изыскивать дополнительные средства на поддержку вузов, так как их доходы упадут, а расходы могут даже вырасти (напомню, что вузы обязаны выполнять требования «майского указа» президента РФ об обеспечении зарплаты преподавателей в размере 200% от средней по региону, которая ежегодно повышается). Павел Новгородов В связи с этим мы пока не планируем снижать стоимость обучения, если иного указания не поступит от Минобрнауки РФ. Недавно министрзаявил, что обсуждаются меры поддержки студентов. Если они будут реализованы через снижение стоимости обучения, министерству придётся изыскивать дополнительные средства на поддержку вузов, так как их доходы упадут, а расходы могут даже вырасти (напомню, что вузы обязаны выполнять требования «майского указа» президента РФ об обеспечении зарплаты преподавателей в размере 200% от средней по региону, которая ежегодно повышается).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ряд студентов Уральского федерального университета выступил с одиночными пикетами с требованием снизить стоимость обучения. Позже министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сказал, что стоимость обучения в вузах из-за перехода на дистанционную форму обучения может быть уменьшена только, если «качество образовательных услуг было очевидным образом снижено».

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