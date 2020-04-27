Ульяновск, , 06:35 — REGNUM В Ульяновской области число инфицированных коронавирусом, в том числе с предварительно установленным диагнозом, за прошедшую неделю выросло вдвое — со 168 до 331. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

По его словам, на 26 апреля в Ульяновской области, если учитывать последние предварительные исследования, число заражённых коронавирусной инфекцией достигло 331, в то время как неделю назад, 19 апреля, их было вдвое меньше — 168.

За неделю в области установлены 509 новых контактных лиц, проведено порядка 4,2 тыс. на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются свыше 2,2 тыс. человек.

По последним данным, с начала пандемии в регионе умерли четыре человека, выздоровели 15.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 26 апреля подтвердили 597 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заражений достигло 6303 случаев. Наибольшее число выявленных заражений — в Нижегородской области (1367), минимальное — в Удмуртии (202).