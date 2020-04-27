Южно-Сахалинск, , 06:47 — REGNUM 89 пассажиров прибыли из Таиланда на Сахалин. Перед вылетом из Бангкока людям выдали защитные костюмы и маски, которые они не снимали в течение всего полёта.

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Как сообщило РИА Сахалин и Курилы, встречали прибывших на двух автобусах. После выхода из самолёта все туристы сняли с себя защитную одежду и прошли на первичную обработку антисептиками. В двух автобусах у них брали анализы — в одном крови, во втором — мазки из горла и носа. Всех прибывших отвезли в обсерватор на базе местной гостиницы «Панорама».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал Сахалинскую область лидером России по мерам борьбы с коронавирусом.