Якутск, , 06:42 — REGNUM Дворец бракосочетания в Якутске закрыт на дезинфекцию в связи с выявленным случаем заражения наёмного работника коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления записи актов гражданского состояния.

Читайте также: Россия и коронавирус: самоизолируемся на майские праздники? — все новости

«Вирусом SARS-CoV-2 обнаружен у оператора, оказывающего услуги по переводу актов гражданского состояния в электронный вид, который является наёмным работником ООО по госконтракту», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии выясняются новые подробности скандала, связанного с сокрытием работниками городской больницы №4 в Улан-Удэ симптомов ОРВИ на карантине. Медработники принимали лекарства и полоскали горло «Мирамистином». Однако исследования подтвердили у многих из них заражение коронавирусом.