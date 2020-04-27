Улан-Удэ, , 06:15 — REGNUM Подготовка к ослабление ограничительных мер на территории Бурятии свёрнута после выявления нарушений в городской больнице №4 в Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, сотрудники учреждения на карантине скрывали симптомы ОРВИ.

«Это медицинские работники прятали признаки болезни! На сегодня у нас в целом 217 человек с подтвержденным диагнозом с нарастающим итогом. И, конечно, нам четвёртая больница дала такую вспышку», — отметил глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, возникла сложнейшая ситуация, причиной которой стали врачи. В результате будут вводиться дополнительные ограничения вместо планировавшегося ранее послабления режима самоизоляции.

Так, вновь закроются все непродовольственные магазины и парикмахерские, которые ранее открылись. Новые ограничения пока будут действовать до конца апреля. За это время, по словам главы, нужно проверить всех контактных.

«Будем смотреть, какая будет динамика. Хотели, наоборот, разжать тиски, а сейчас снова зажмем», — заключил Алексей Цыденов.

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