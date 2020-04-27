Чебоксары, , 06:09 — REGNUM В столице Чувашии на базе федерального центра травматологии создадут коечный фонд для оказания помощи пациентам, заражённым коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о федеральных и частных медицинских учреждениях. Всего предусмотрено перепрофилирование клиник в 28 регионах, что позволит создать около 5 тыс. коек для размещения пациентов с коронавирусом или с подозрением на инфицирование.

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В их число попало учреждение в Чебоксарах — государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Здесь планируется создать до 14 мая 90 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 26 апреля в Чувашии зарегистрировано 421 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Семь человек скончались, всем им было более 60 лет. 44 пациента выздоровели.