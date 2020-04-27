Улан-Удэ, , 06:08 — REGNUM В Бурятии появились новые подробности инцидента, связанного с сокрытием работниками городской больницы №4 в Улан-Удэ симптомов ОРВИ на карантине. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, для этого они в том числе принимали лекарства и полоскали горло «Мирамистином».

Однако исследования подтвердили у многих медицинских работников заражение коронавирусом.

«Более того, там медсестра заразила мужа, муж — водитель скорой, ещё и работал по району. Теперь у нас очаг — весь район», — возмутился глава региона Алексей Цыденов.

В результате за выходные на территории республики фиксируют резкий рост числа заражённых. По словам главы, в результате своих действия медики стали причиной осложнения ситуации.

Напомним, к утру 27 апреля в Бурятии насчитывалось 227 случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, глава ранее поручил министру здравоохранения уволить главного врача горбольницы, где произошла вспышка.

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