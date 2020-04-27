Сеул, , 06:04 — REGNUM Общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее увеличилось на 10 и достигло 10 738, сообщается на сайте организации южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Кроме того, от последствий заболевания COVID-19 погиб еще один пациент. Число летальных случаев среди лиц с данным заболеванием составило 243, а случаев выздоровления — 8764.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Ассоциация южнокорейцев в Лос-Анджелесе объявила о планах оказать помощь южнокорейцам, которые испытывают трудности, вызванные пандемией нового коронавируса.

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