Алеппо, Сирия, 27 апреля 2020, 05:50 — REGNUM Оставшиеся после зачистки террористов взрывоопасные предметы в районе Лерамун города Алеппо будут обезврежены до конца апреля, сообщил журналистам начальник отдела Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Полюхович.
По его словам, сейчас на каждом участке городской территории 50×50 метров военные находят от 18 до 25 различных предметов: авиабомб, фугасов, артиллерийских снарядов, а также взрывчатки, собранной кустарным способом.
«Надеемся, что до конца месяца этот район будет полностью освобожден от взрывоопасных предметов и люди придут налаживать мирную жизнь», — пояснил Полюхович.
Лерамун — важный район, здесь находилась автобусная станция, обеспечивающая сообщением весь город. Боевые действия в нём закончились примерно два месяца назад. Всего в Сирии с участием российских специалистов разминировано почти 3 тыс. га территории, 3112 зданий, 273,4 км дорог.
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