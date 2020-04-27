Магадан, Магаданская область, , 05:52 — REGNUM МЧС Магаданской области настоятельно рекомендует жителям региона отказаться от идеи массово зажигать в День Победы свечи на подоконниках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Читайте также: В Киргизии в честь 75-летия Великой Победы пройдет акция «Свеча в окне»

В некоторых регионах предложили отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны проведением акции «Свеча в окне».

Спасатели призывают отказаться от акции в таком виде и предлагают менее опасные способы:

«Чтобы избежать трагических последствий и материального ущерба, мы призываем магаданцев не зажигать свечи в помещении, а выразить свою признательность героям, отдавшим свои жизни в годы Великой Отечественной войны, наименее опасным способом. Например, поставить портреты родных на подоконники так, чтобы их было видно с улицы».

Если же кто всё-таки решит зажечь свечу, должен ни в коем случае ни на секунду не оставлять её без присмотра. Уходя из дома или ложась спать, необходимо обязательно погасить пламя.

Как сообщало ИА REGNUM, объединения ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов Афганистана совместно с рядом общественных организаций Киргизии запустили акцию «Свеча в окне», приуроченную к 75-летию Великой Победы.