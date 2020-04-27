Бергамо, Италия, , 05:43 — REGNUM Военнослужащие из России совместно с коллегами из Италии продезинфицировали дома престарелых в трех итальянских городах провинции Брешиа в области Ломбардия — Понтольо, Палаццоло-суль'Олье и Колонье, 27 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Санитарная обработка проведена как во внутренних помещениях, так и на прилегающих территориях. Всего специалисты из РФ провели дезинфекцию 88 объектов в более чем 80 населенных пунктах Ломбардии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля стало известно, что военные из России провели дезинфекционные работы в домах престарелых в трех других городах провинции Брешиа — Кьяри, Коккальо и Ровато.

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