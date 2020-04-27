Хабаровск, 27 апреля 2020, 05:49 — REGNUM В Хабаровском крае вновь отмечен рост долгов по зарплате. А магазины вернули долговые книги — люди покупают продукты питания в долг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Согласно данным Хабаровскстата, официально зафиксированные долги по зарплате в регионе на 1 апреля 2020 года составили 18 млн 395 тыс. рублей. По данным ведомства, это в 4,8 раза больше задолженности, отмеченной месяцем ранее.
В магазины региона вернулись забытые с «лихих 90-х» долговые книги.
В продовольственных магазинах портового Ванино продавцы показывают толстые блокноты.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае малый бизнес находится на грани отчаяния и бунта. В Комсомольске-на-Амуре арендаторы площадей в торговых центрах уже выходили на площади у своих ТРЦ. Люди оказались в безвыходном положении — владельцев ТРЦ никто от налогов не освобождал, им надо их с чего-то платить, они не отменяют платежи для арендаторов. А у арендаторов совсем нет денег — ведь они не работают. Представитель «ОПОРЫ РОССИИ» в Хабаровском крае Сергей Мазунин убежден в том, что мер поддержки бизнеса в крае недостаточно, а власти региона слишком затянули с принятием соответствующих решений.