Хабаровск, , 05:49 — REGNUM В Хабаровском крае вновь отмечен рост долгов по зарплате. А магазины вернули долговые книги — люди покупают продукты питания в долг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно данным Хабаровскстата, официально зафиксированные долги по зарплате в регионе на 1 апреля 2020 года составили 18 млн 395 тыс. рублей. По данным ведомства, это в 4,8 раза больше задолженности, отмеченной месяцем ранее.

В магазины региона вернулись забытые с «лихих 90-х» долговые книги.

В продовольственных магазинах портового Ванино продавцы показывают толстые блокноты.

«Записываем в долг. А что делать? У людей нет денег. Приходят, просят. Не отказываем. Ассортимент сократили уже до минимума, заказываем у поставщиков самое необходимое и недорогое. Покупателей, которые просят отпустить продукты в долг, до пенсии, до зарплаты, с каждым днём всё больше», — рассказала продавец одного из магазинов.

«У нас та же картина. Выручки к концу дня почти нет. Люди на самоизоляции меньше стали ходить в магазины, покупают мало. Часто просят в долг. Мы — магазин у дома, покупателей своих знаем, не отказываем. Но ситуация очень невесёлая», — поделилась продавец другого магазина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае малый бизнес находится на грани отчаяния и бунта. В Комсомольске-на-Амуре арендаторы площадей в торговых центрах уже выходили на площади у своих ТРЦ. Люди оказались в безвыходном положении — владельцев ТРЦ никто от налогов не освобождал, им надо их с чего-то платить, они не отменяют платежи для арендаторов. А у арендаторов совсем нет денег — ведь они не работают. Представитель «ОПОРЫ РОССИИ» в Хабаровском крае Сергей Мазунин убежден в том, что мер поддержки бизнеса в крае недостаточно, а власти региона слишком затянули с принятием соответствующих решений.