Веллингтон, , 05:29 — REGNUM Жителям Новой Зеландии разрешат охотиться, ловить рыбу, ходить в походы и заниматься серфингом впервые с начала действия в стране режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что власти Новой Зеландии решили постепенно ослаблять ограничений по самоизоляции для жителей страны. Также с 27 апреля около 400 тыс. жителей Новой Зеландии выйдут на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, к 26 апреля в Новой Зеландии было подтверждено 1470 случаев заражения SARS-CoV-2. С начала пандемии коронавирусной инфекции в стране выздоровели 1142 человека.

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