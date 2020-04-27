Улан-Удэ, , 05:23 — REGNUM В Бурятии за минувшие выходные резко выросло количество инфицированных новым коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, по ситуации на 27 апреля на территории республики подтверждено 227 случаев.

Из них вылечились и выписаны из больницы 70 человек.

«Проходят лечение в стационарах 143 пациента. На данный момент осуществляется госпитализация 12 человек», — добавили в штабе.

В реанимации остаются два человека, один из которых на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, одной из причин резкого роста числа заражённых стала вспышка инфекции в городской больнице №4 в Улан-Удэ. По словам главы республики Алексея Цыденова, это произошло по вине сотрудников учреждения. Как сообщало ИА REGNUM, ранее он поручил министру здравоохранения уволить главного врача больницы.

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