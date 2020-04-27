Кемерово, , 05:19 — REGNUM Индекс самоизоляции жителей Кемерова в понедельник утром, 27 апреля, оказался в оранжевой зоне. Это означает, что к 8:50 часам (время местное) на городских улицах было очень много людей. Об этом сообщает сервис «Яндекс».

Индекс Кемерова составил 2,2 балла по пятибалльной системе. Для сравнения, в 8:50 в понедельник до коронавирусa он составлял 1,2 балла.

Индекс Новокузнецка к этому же времени составил 2,5 балла — «на улице много людей», до коронавируса — 1,5.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области, по данным на утро 26 апреля, за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Всего в Кузбассе официально зарегистрированы 107 пациентов с коронавирусом.

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