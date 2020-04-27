Москва, , 05:19 — REGNUM На базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Роспотребнадзора начала работать горячая линия по вопросам оптимизации рациона питания в период пандемии коронавируса, сообщили 27 апреля в пресс-службе ведомства.

«Его задача — помочь россиянам, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, подобрать подходящий рацион для себя и своих детей», — говорится в сообщении.

Консультации для граждан будут доступны по телефону 8 (495) 150-95-41 .

Ведущие специалисты центра — доктора и кандидаты медицинских наук, высококвалифицированные врачи-диетологи — при обращении проинформируют о выборе оптимального питания и порекомендуют набор продуктов, который входит в среднесуточный рацион питания детей и взрослых, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России нет пика заболеваемости COVID-19.

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