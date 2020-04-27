Гонконг, Китай, , 05:16 — REGNUM Свежими данными о заболеваемости COVID-19 за пределами материковой части страны поделились власти Китая, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено всего 1037 случаев заболевания инфекцией, включая четверых погибших, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. В САР Макао выявлено 45 заболевших, а на Тайване — 429 больных, включая шестерых скончавшихся.

Больницы Гонконга покинули 772 человек, Макао — 31 пациент и Тайваня — 281 человек. Общее число заболевших на материковой части Китая достигло 82 830 человек, включая 4633 скончавшихся.