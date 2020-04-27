Ухань, Китай, , 05:11 — REGNUM В бывшем эпицентре эпидемии нового коронавируса в Китае не подтверждено новых случаев заболевания COVID-19, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

По данным комиссии здравоохранения провинции Хубэй в центральной части Китая, новых случаев заболевания за прошедшие сутки не выявлено. Всего 12 человек были выписаны из больниц провинции по выздоровлению. Теперь в больницах города нет ни одного находящегося на лечении пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая выявлен новых заболевший, всего же по Китаю за прошедшие сутки выявлены трое заболевших, двое из которых привезли с собой инфекцию из-за рубежа.

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