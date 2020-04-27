Магадан, Магаданская область, , 05:13 — REGNUM На 27 апреля в Магаданской области заразившихся коронавирусом 91 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего на коронавирусную инфекцию на Колыме обследовали 2 371 человек. За сутки выявлены три лабораторно подтвержденных случая. Выздоровели и выписались из больниц два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока около 1,5 тыс. заражённых коронавирусной инфекцией.