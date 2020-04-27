Москва, 27 апреля 2020, 05:04 — REGNUM Главам регионов рекомендовано проработать создание кризисных центров для женщин, ставших жертвами так называемого домашнего насилия. Об этом говорится в решении правкомиссии от 31 марта, передает газета «Известия».
Указывается, что главам региона следует разместить на официальных сайтах данные о «телефонах доверия» по вопросам так называемого семейно-бытового насилия.
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