Москва, , 05:04 — REGNUM Главам регионов рекомендовано проработать создание кризисных центров для женщин, ставших жертвами так называемого домашнего насилия. Об этом говорится в решении правкомиссии от 31 марта, передает газета «Известия».

"Проработать вопросы создания кризисных центров для женщин как меры безопасности на период разрешения конфликта, в том числе семейного, ставшего причиной насилия», — содержится в тексте документа.

Указывается, что главам региона следует разместить на официальных сайтах данные о «телефонах доверия» по вопросам так называемого семейно-бытового насилия.

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