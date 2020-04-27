Чжэнчжоу, Китай, , 05:04 — REGNUM Партия медницких грузов из провинции Хэнань в центральной части Китая будет доставлена в Польшу, откуда доберется до Германии, Великобритании и других европейских стран грузовыми поездами, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

В число антиэпидемиологических средств входит 360 тыс. лицевых медицинских масок и 10 тыс. защитных костюмов. Они доберутся до места назначения в Польше 6 мая, а до конечного места назначения — за две недели. Поезду уже был дан зеленый коридор европейскими странами, поэтому задержек быть не должно.

Всего 2917 поездов по направлению Китай-Европа было обслужено в Чжэнчжоу на конец марта с момент отправки первого поезда по маршруту до Гамбурга в июле 2013 года.