Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:00 — REGNUM Новокузнецкая епархия попросила горожан воздержаться от посещений храмов и кладбищ на предстоящую Радоницу, которая выпадает на 28 апреля.

Секретарь епархии иерей Александр Платицын уточнил, что все богослужения в День поминовения усопших будут проходить при закрытых дверях, без присутствия прихожан.

«Мы призываем всех в этот день к совершению молитв в домашних условиях. Для этих целей разработано чинопоследование — его можно найти на сайтах Кузбасской метрополии и Новокузнецкой епархии, — уточнил Платицын. — Однако до 27 апреля все храмы Новокузнецка до 15:00 часов дня будут открыты для того, чтобы жители могли подать поминовения за усопших. 28 апреля храмы откроются после 12:00 часов, и люди в частном порядке смогут прийти, помолиться, поставить свечку. Мы, разумеется, будем стараться не допускать скопления граждан».

Заместитель главы Новокузнецка, руководитель аппарата городской администрации Павел Камбалин отметил, что новокузнецкие кладбища на Радоницу не закроют, но «жителей настоятельно просят воздержаться от их посещения».

«Ставшая уже ежегодной традиция предоставления транспорта для доставки горожан на кладбища в этом году не будет действовать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузбасская митрополия также попросила жителей региона отказаться от посещения храмов и кладбищ на Радоницу из-за коронавируса.

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